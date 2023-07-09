طرق للحفاظ على باقة الإنترنت من النفاد.. 3 إجراءات فعالة

قدم إسلام خالد الباحث في أمن المعلومات، مجموعة من النصائح للمستخدمين للحفاظ على باقة الإنترنت وتقليل استهلاكها، إذ يعاني عدد كبير من مستخدمي الهاتف المحمول من مشكلة استهلاك الإنترنت بشكل سريع.

تحديث التطبيقات باستخدام الواي فاي

وقال «خالد» لـ«الوطن»، إن أبرز أسباب نفاد باقة الإنترنت هو استخدام تطبيقات تستهلك البيانات، موضحا أن أغلب هذه التطبيقات تحتاج إلى تحديث بشكل دائم وهو ما يؤدي إلى نفاد الباقة دون الاستفادة منها، أغلب هذه التطبيقات هي تطبيقات التواصل الاجتماعي والألعاب، مطالبا المستخدمين بتحديث التطبيقات عند تشغيل الهاتف على وضع استخدام الواي فاي وليس بيانات الموبايل.

تطبيقات الأغاني واليوتيوب

وأكد الباحث في أمن المعلومات أن استخدام تطبيقات الأغاني والفيديو تستهلك الباقة بشكل سريع، مشيرا إلى أن تطبيق يوتيوب على سبيل المثال من التطبيقات التي تعتمد على الإنترنت في تشغيلها، موضحا أن مشاهدة الأفلام أو الأغاني أو أي محتوى على يوتيوب أثناء استخدام باقة الموبايل فمن المؤكد أن الباقة ستنفد، لذلك يجب على المستخدمين الاعتماد على الواي فاي عند تشغيل تطبيق يوتيوب للحفاظ على باقة الموبايل.

تشغيل البث المباشر

وتابع أن أغلب المستخدمين لا يعلمون أن تشغيل اللايف «البث المباشر»، على تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة يستهلك كميات كبيرة من الإنترنت، مشيرا إلى أن تطبيق مثل فيسبوك أو إنستجرام عند تشغيل اللايف يسحبان كميات كبيرة من الإنترنت، مطالبا المستخدمين بالاعتماد على بيانات الواي فاي عند تشغيل اللايف بدلا من بيانات الموبايل.