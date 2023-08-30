ناقد فني: مهرجان القلعة يكمل مسيرة صناعة البهجة في مصر

أكد مصطفى الكيلاني الناقد الفني أن المهرجانات الموسيقية تساهم في صون الهوية الثقافية باعتبارها جزءا من الهوية المصرية، ورئيسي من التراث والحضارة المصرية لأن الحضارة المصرية مبنية على العلوم والفنون قائلا: «الفنون الوترية نشأت من مصر ومهرجان القلعة سيكمل مسيرة مهرجان العلمين في صناعة البهجة».

نماذج مختلفة للمهرجانات

وأضاف الكيلاني في مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن جميع المهرجانات الموجودة على أرض مصر، العلمين أو القلعة أو الموسيقى العربية تقدم نماذج مختلفة من الفنون المصرية المتنوعة فيه الحديث والتراثي، لمزج في المهرجانات والفعاليات المصرية ما بين القديم والحديث والذي يعبر عن الهوية المصرية بشكل يسمح للشباب بمعرفة بالفنون المصرية.

الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية

وتابع: «الحفاظ على الهوية الفنية والثقافية المصرية بتحدث من خلال هذه المهرجانات، وأن المزج بين الغناء العربي والمصري والأنماط الموسيقية المتنوعة زادت من ثقل مهرجان القلعة لأن مصر محتضنة نجوم الفن العربي».