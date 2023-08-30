عزيز مرقة يحيي حفلًا لأول مرة في مهرجان القلعة الجمعة المقبل

تتوالى فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، إذ يقام حفلان مساء الجمعة الأول من سبتمبر على مسرح المحكى.

موعد حفل عزيز مرقة بمهرجان القلعة

في الثامنة مساء تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلا يتضمن بانوراما من الألحان العربية والغربية، التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا منها «شط إسكندرية، اكدب عليك، أنت عمرى، الدنيا ريشة في هوا، اشكى لمين، بتونس بيك، ديسباسيتو، الحلوة دي، حارة السقايين، البخيل وانا وسواح».

أهم أغنيات عزيز مرقة في حفل مهرجان القلعة

وفي العاشرة مساء يحل الفنان الأردني عزيز مرقة وفرقته ضيفا على الفعاليات لأول مرة ليتغنى بمجموعة من أعماله، التي حققت جماهيرية كبيرة بين الشباب والجيل الجديد منها «ما في منك، مجننانى، مين قلك، بنت الناس، بحبك للسما، بنت قوية، ضلك ابكى، يا باى» وغيرها.

أسعار تذاكر حفل عزيز مرقة في مهرجان القلعة

وجرى تحديد أسعار تذاكر مهرجان محكى القلعة بنحو 60 جنيها للتذكرة الواحدة، ويمكن للفرد الواحد حجز أكثر من تذكرة في حالة اصطحاب الأصدقاء أو أفراد الأسرة.