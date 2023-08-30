مصطفى حجاج عن حفله في مهرجان القلعة: «سعيد بالغناء لبلدي العريقة»

أضفى الفنان مصطفى حجاج، جوا من البهجة على محكى مهرجان القلعة، في ليلة فنية جديدة شهدت مزيجا بين إبداعات الزمن الجيل والأغاني الجديدة، خلال اليوم الخامس للدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

مصطفى حجاج يتحدث عن مهرجان القلعة

وكشف الفنان مصطفى حجاج تفاصيل حفلته في مهرجان القلعة، في تصريحات تلفزيونية قائلا: «الجمهور كان متفاعل مع الحفلة بشكل كبير، فكنت في قمة سعادتي، لأنني أغني في بلدي، ومهرجان كبير وعريق مثل مهرجان القلعة، وكنت سعيد أنني استطعت تقديم السعادة للجمهور، وشاهدت التفاعل الكبير منهم في الوقت ذاته».

وتابع: «دائماً أنظر إلى أن الجمهور في المنازل حيث ينتظر تلك الحفلات، لذلك نحرص على تقديم كافة أنواع الأغنيات، ما بين الدراما والحزن والسعادة والرقص، لذلك حرصت على تقديم أغنيات قديمة من الزمن الجميل، وأخرى حالية لإرضاء جميع الأذواق، فالمهرجان عريق ومهم ويشارك في فعالياته عدد كبير من النجوم».

قناة الحياة نقلت حفل مصطفى حجاج في مهرجان القلعة

ووجه مصطفى حجاج الشكر لقناة الحياة التي تبث الحفلات مباشرة يومياً على شاشتها ومن بينها حفله في مهرجان القلعة قائلاً: « مجهود كبير، من أجل نقل الحدث لحظة بلحظة إلى المشاهدين في المنازل»، وعن اتجاهه للغناء الدرامي في الفترة الأخيرة قال: «الأغاني الدرامية هي أساسي، وأنجح في تقديمها باستمرار، والكآبة مستقبلي في الغناء، رغم صعوبة تقديمها، لكن اجتهد في ذلك، والبركة في ربنا والمنتج الكبير هاني محروس»