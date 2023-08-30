محمود المتيني: القطاع الطبي بـ«عين شمس» سيصبح مدينة طبية رفيعة المستوى تضم تخصصات دقيقة «حوار»

أكد د. محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس السابق، أن هناك استراتيجية متكاملة للخروج بكل قطاعات جامعة عين شمس فى ثوب جديد يجمع بين عراقة تاريخها كواحدة من جامعات العصر الذهبى، وفق تصنيف التايمز، وفى الوقت نفسه تواكب متطلبات العصر والتطور المتسارع الذى تشهده المؤسسات التعليمية حول العالم.

وأكد «المتينى» أن مستشفيات «عين شمس» رائدة فى تقديم الخدمة العلاجية، ولديها تخصصات دقيقة غير متاحة فى القطاع الصحى بمصر، وأن المستشفى يخدم ما يقرب من مليون و300 ألف سنوياً، ويتم فيه إجراء عمليات جراحية على أعلى مستوى.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى دور الدولة فى التوسع بإنشاء المدن الطبية؟

رئيس الجامعة السابق: خطة متكاملة للنهوض بكل القطاعات

- نظرة إيجابية جداً، ومحمودة، واتجاه صائب، ويعد تقديراً من القيادة السياسية للعمل واستكماله بالصورة المبهرة، والمدن الطبية ليست للعلاج فقط، لكنها عبارة عن نوع من الاستدامة فى الخدمة، وتأتى من خلال وجود كليات الطب والتمريض والصيدلة وغيرها من الكليات، كذلك يتم فيها عمليات التدريب والتطوير والأبحاث العلمية، ويسهم فى تطوير المستشفيات، كما تعنى المدينة الطبية بالتعليم الطبى المتقدم جداً والبحث العلمى الطبى والتدريب الطبى والعلاج الطبى وفقاً لأحدث ما توصل إليه العلم والعلاجات فى جميع التخصصات العامة والخاصة والدقيقة.

وما تقييمك للقطاع الطبى بـ«عين شمس»؟

- جامعة عين شمس تستهدف تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة للخروج بكل قطاعات جامعة عين شمس فى ثوب جديد يجمع بين عراقة تاريخها كواحدة من جامعات العصر الذهبى، وفق تصنيف التايمز، وفى الوقت نفسه تواكب متطلبات العصر والتطور المتسارع الذى تشهده المؤسسات التعليمية حول العالم، كذلك يجب التأكيد على الأهمية والمردود من وراء تطوير البنية التحتية والتى على الرغم من كونها غير مرئية، فإنها أساس لا يستمر بدونه أى مشروع، وعملنا داخل «عين شمس» على إرساء مبدأ إدارة المنشآت على المدى الطويل لما له من أهمية فى استمرار ونجاح أى منشأة أو مشروع.

وكيف ترى قرار إنشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس؟

- أهم ما يميز المدينة الطبية لجامعة عين شمس هو إنشاؤها فى قلب محافظة القاهرة، وبطبيعتها يأتى إليها كل مواطنى القاهرة الكبرى والمحافظات لوجود احتياجاتهم الطبية، فهناك تخصصات دقيقة غير متاحة إلا فى مستشفيات جامعة عين شمس، وبالتالى هى تخدم جميع مواطنى الجمهورية، فالمستشفى يخدم ما يقرب من مليون و300 ألف سنوياً، ويتم فيه إجراء عمليات جراحية على أعلى مستوى، فهناك 350 ألف تدخل جراحى يتم سنوياً به، كذلك تشتهر مستشفيات جامعة عين شمس بأقسام الطوارئ، واستقبال الحوادث، فهناك نحو 250 ألف مريض سنوياً، كذلك تتلقى عياداتها نصف مليون سنوياً من الزيارات، وهناك أرقام أكثر من ذلك تؤكد أهمية قطاع المستشفيات الجامعية الخاصة بجامعة عين شمس، ودورها الريادى فى تقديم الخدمة العلاجية.

فى تقديرك ما تحتاج إليه المستشفيات الجامعية بـ«عين شمس»؟

- الرئيس السيسى اطلع على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية فى قلب القاهرة، فى ضوء ما عانته هذه المنطقة لسنوات من صعوبات وتحديات أدت إلى انخفاض مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين، قبل أن يتم اتخاذ قرار من الرئيس السيسى بتطوير هذه المنطقة وتحويلها لمدينة طبية رفيعة المستوى، من خلال إنشاء بنية تحتية طبية وإدارية جديدة ومتطورة، وتهيئة بيئة عمل جاذبة، وتجميل الموقع العام، والقضاء على التجمعات العشوائية، وميكنة مستشفيات المدينة الطبية، وتعميق التحول الرقمى فى أساليب عملها.

ماذا عن دور مشروع المدينة الطبية فى النهوض بالمنظومة الطبية؟

- وجّه الرئيس السيسى فى هذا الإطار بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من هذا المشروع القومى الكبير والمهم، وضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى، بما يحقق هدف الدولة المتمثل فى تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقى وملموس ومستدام، بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمى الطبى وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية فى المنطقة.

وكيف تقيّم المنظومة الصحية خلال آخر 10 سنوات فى مصر؟

- القطاع الصحى فى مصر شهد تحديات كثيرة على مدار سنوات طويلة، ولمواصلة التطور كنا نواجه العديد من التحديات، ولكن الدولة لم تبخل مطلقاً على التطور ودائماً تعمل على التطوير بجميع الطرق ونحن كرجال بحث علمى طبى ومتخصصين فى المجالات العلاجية الطبية بذلنا الجهد فى عمل الأبحاث العلمية والتفكير فى المنظومة البحثية الطبية التطبيقية. وما يحدث فى المنظومة الطبية لمصر مشرّف، وهناك تقدم مستمر، ولدينا الكثير للعمل، ويجب الاجتهاد والمساعدة للوصول إلى الطموح الذى نتمناه، ولكن هناك جهداً كبيراً ومقدراً، والدولة نجحت فى النهوض بالقطاع الصحى بالعديد من المجالات خلال السنوات الماضية.

توجيه رئاسي بإنجاز المدينة

القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المعنية تولى اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة فى الفترة الحالية ومنذ عدة سنوات، سواء بإطلاق العديد من المبادرات أو دعم القطاع الصحى من ناحية أخرى، وآخر أشكال هذا الدعم هو توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالانتهاء من مدينة عين شمس الطبية المتكاملة التابعة لجامعة عين شمس، التى ستقدم خدمات جديدة لشرائح وفئات عديدة من المواطنين، ويبلغ عدد الأسرة بها 3500 سرير، وبها تخصصات طبية تخدم آلافاً من أعضاء هيئة التدريس والأطباء. والمدينة الطبية ستكون مؤسسة تعليمية تدريبية لأجيال كثيرة من الأطباء وطلاب الدراسات العليا وبها كوادر بشرية كثيرة مؤهلة ومدربة.