سامي عبدالراضي: المدينة الطبية العالمية ستكون الأكبر في الشرق الأوسط

ـ

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ قطاع الصحة في مصر ما زال بحاجة إلى اهتمام كبير من الدولة، رغم التطورات والإنشاءات الضخمة، فضلا عن زيادة وتضاعف عدد مستشفيات الجامعات في آخر 8 سنوات، لافتا إلى أنّ تحويل مستشفيات جامعة عين شمس إلى مدينة طبية عالمية، سيجعلها الأكبر في الشرق الأوسط.

وأضاف «عبدالراضي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، تقديم آية جمال الدين عبر فضائية «dmc»، أنّ مستشفيات الجامعة تخدم آلاف المواطنين يوميا، حيث يأتون من مختلف المحافظات وليس القاهرة فقط، فمستشفيات جامعة عين شمس تكون قبلة لكل محافظات الوجه القبلي والبحري، وتضم التخصصات كافة، سواء الأطفال أو حالات الطوارئ، علاوة على الأمراض المزمنة وغيرها، موضحا أنّ المدينة ستضم أكبر مستشفى طوارئ في الشرق الأوسط، وهذا أمر مهم للغاية بسبب الضغط الكبير على مستشفيات الجامعة نتيجة الكثافة السكانية الكبيرة في القاهرة.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وعن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أوضح مدير تحرير جريدة الوطن، أنّ المبادرة مشروع قومي وملحمة بناء مستمرة، بدأ في يناير 2019 واستهدف نصف عدد المصريين أي نحو 60 مليون مصري، لافتا إلى أنّ سكان دلتا مصر والصعيد كانوا يعانون من قلة الخدمات وسوء الطرق وتدهور أوضاع المستشفيات والمدارس، وكان هناك قرى كاملة لا يوجد بها مدارس، وهذا كان سببا رئيسيا للتسرب من التعليم.

وأشار عبدالراضي، إلى أنّ مبادرة «حياة كريمة» طوّرت 4500 قرية فضلا عن آلاف من التوابع، موضحا أنّ الريف المصري شهد مشروعات مرتبطة بالاقتصاد والشق الاجتماعي، وأخرى صحية والتي كان لها دور كبير في توفير فرص عمل للمواطنين بتلك المناطق.

حسم موقف القندوسي مع الأهلي

وعن الملف الرياضي، قال مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ الأهلي لديه 5 لاعبين أجانب، وكان من الضروري إيجاد فرصة لضم اللاعب أحمد القندوسي الذي يعد واحدا من أمهر لاعبي خط الوسط في القارة الأفريقية، لكنه لم يحصل على فرصته كاملة مع الأهلي، والنادي لا يريد فقدان لاعب مثله، لذلك هناك تفكير بإعارته إلى نادي سيراميكا من أجل استرداد محمد شكري أحد ناشئي النادي الأهلي الذي برز مؤخرا.