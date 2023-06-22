رئيس جامعة كفر الشيخ يشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال المستشفيات الجديدة

ترأس الدكتور عبد الرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الاجتماع الشهري لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إذ استهل اللقاء بتهنئة كل العاملين بالمستشفيات بقرب حلول عيد الأضحى.

افتتاح مستشفى الطوارىء بإعداد الموارد البشرية اللازمة للتشغيل

وشدّد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية الانتهاء من مشروعات المستشفيات الجديدة لاستكمال المدينة الطبية بجامعة كفر الشيخ، وأهمية الاستعداد لافتتاح مستشفى الطوارىء بإعداد الموارد البشرية اللازمة للتشغيل، وتدريبهم جيدا، لتقديم خدمات صحية متميزة تليق بالمواطن المصري، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باعتبار الرعاية الصحية حق للجميع، موجها بإعداد خطة التشغيل من كل الأقسام، وتدريب الكوادر البشرية عليها لضمان جودة الخدمات الصحية المزمع تقديمها.

المدينة الطبية المتكاملة بجامعة كفر الشيخ

يذكر أنّ المدينة الطبية المتكاملة بجامعة كفر الشيخ تضم أكبر مستشفى جامعى للطوارئ بوسط الدلتا وهي مستشفى الطوارئ الجامعى الجديد على مساحة 45 ألف متر مربع، بتكلفة مليار و600 مليون جنيه، وطاقة 750 سريرا، كما تضم مستشفى الأورام الجامعي الجديد، الذي جرى الانتهاء منه على مساحة 8 آلاف متر مربع، بتكلفة 250 مليون جنيه، ويجرى الافتتاح قريبا.

جاء ذلك، بحضور الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس ادارة المستشفيات، والدكتور حاتم الجوهري، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وعدد من قيادات الجامعة.