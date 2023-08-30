أطباء: المدن الطبية تعتمد على الميكنة والتحول الرقمي

اتفق عدد من الأطباء من مختلف التخصصات، أن إنشاء المدن الطبية فى مصر نقلة حضارية ستؤدى إلى تقديم خدمة صحية تضاهى الخدمة التى تقدمها الأنظمة الصحية المتطورة فى العالم، التى تعتمد على أمهر الأطباء وأحدث التقنيات.

وقال د. محمد عزالعرب أستاذ الكبد ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومى للكبد، لـ«الوطن» إن المدن الطبية إضافة قوية للمنظومة الصحية، ومصطلح المدن الطبية يعنى بناء عدة مستشفيات تحتوى على كافة التخصصات بهدف تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية وبالمجان للمواطنين، وتتسم تلك المدن بالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية من خلال اعتماد الميكنة والتحول الرقمى لتسجل بيانات المريض، بالإضافة إلى اعتماد كل سبل الراحة للمواطنين، كسهولة الحجز من خلال التليفون أو النظام الإلكترونى وسرعة تحويل الحالات المرضية من قسم إلى آخر دون انتظارها طويلاً: «المدن الطبية ستفيد أهالينا فى المحافظات التى لم يدخلها التأمين الصحى الشامل».

وأضاف «عزالعرب» أن المدن الطبية تعتبر مشروعاً قومياً يهدف لتحقيق الخدمة الطبية المتميزة التى يستحقها المواطنون، وخاصة فيما يتعلق بتوفير التجهيزات والإمكانيات العالمية فى حالات الأورام والعمليات الحرجة، فضلاً عن توفير عدد كافٍ من أسرة الطوارئ والعناية المُركزة، والحضّانات: «نتمنى أن تتكون مجالس إدارات تلك المدن الطبية من ممثلين عن المجتمع المدنى حتى يمكننا التعرف على مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة بكل شفافية».

وقال د. أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن المدن الطبية ستقضى على العشوائية التى تشهدها بعض المستشفيات، من خلال خضوعها لنظام إدارى حديث يعتمد على الرقمنة فى البيانات، بحيث يتم تسجيل التاريخ المرضى للحالات والتطور الذى تشهده بشكل دقيق ومنظم، بما يضمن حصول جميع المواطنين على خدمة طبية متميزة: «ستقدم المدن الطبية الرعاية الكاملة للمواطنين فى مختلف التخصصات من خلال إنشاء مبانٍ جديدة للعيادات الخارجية مصممة على أحدث طراز».

«شاهين»: ستوفر خدمة الإسعاف الطائر والنهري

ومن جانبه، أكد د. أحمد شاهين أستاذ الميكروبيولوجى والمناعة الطبية بكلية طب جامعة الزقازيق، أن منظومة الصحة حظيت بتقدم غير مسبوق فى عهد الرئيس السيسى، مُعتبراً بناء المدن الطبية من أهم تلك المبادرات التى ستتيح الكشف والعلاج بالمجان لقطاع عريض من المواطنين فى كافة التخصصات: «تحويل معهد ناصر لمدينة طبية سيسهم فى تقديم الخدمات العلاجية لكافة الفئات العمرية من كبار سن وأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة كما يوفر مركزاً كاملاً لصحة المرأة تم تجهيزه على أعلى مستوى لاستقبال السيدات بما يعمل فى النهاية على القضاء على ظاهرة قوائم الانتظار».

وأشاد «شاهين» بخدمة الإسعاف الطائر والنهرى التى توفرها المدن الطبية للمواطنين، كما أشاد بحرصها على استقطاب الأيدى العاملة الماهرة من أطباء وتمريض وعمال: «الدولة تعى جيداً أن تدريب وبناء الكوادر البشرية أهم عنصر فى أى مشروع أو مبادرة قومية»، مؤكداً أن تلك المدن ستقدم خدمة طبية متكاملة الأركان بداية من استقبال الأطباء والتمريض للمريض حتى مرحلة التعافى والشفاء، واعتبر تأسيس المعامل المركزية خطوة أساسية ومهمة لأن التحاليل والأشعة التى يجريها المريض ليست نوعاً من الترف أو الرفاهية، حسب وصفه، بل هى من أهم خطوات العلاج التى تحقق التشخيص المنضبط ومنه إلى تقديم العلاج المناسب: «المعامل المركزية ستساعدنا على التخلص من العلاج العشوائى الذى يعتمد على صرف المضاد الحيوى دون داعٍ ما كان يسبب تدهور الكثير من الحالات».

«الغمراوي»: تعزز دخول مصر عالم السياحة العلاجية

فيما اعتبر د. علاء الغمراوى استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، أن إنشاء المدن الطبية فى مصر نقلة حضارية طبية للدخول إلى السوق العالمية، إذ يعتمد العالم حالياً على إنشاء مدن طبية قائمة على تكامل الخدمة وليس تنافسها بالاعتماد على الأجهزة العالمية الحديثة، بما يعزز دخول مصر لعالم السياحة العلاجية.

وقال كذلك إن تلك الصروح الطبية عامل جذب للشراكة والتعاون مع الجامعات الأجنبية من أجل تقديم خدمة منافسة لدول العالم التى تقدم السياحة العلاجية على وجه الخصوص: «ستكون مصدر خير لمصر لأنها تمتلك كل المقومات من حيث الفرق الطبية والأجهزة الحديثة بالإضافة إلى الموقع الجغرافى الذى حباه الله لمصر بما يجعلها وجهة للسياحة العلاجية التى تجذب المرضى من جميع دول العالم»، ورأى أن تطبيق ذلك المشروع الطبى فى معهد ناصر ومستشفيات جامعة عين شمس هو تطوير لأدائهما العظيم الذى تفتخر به مصر، إذ قدما على مدار السنين خدمات طبية متميزة للمواطنين وبالمجان، وبتحويلهما إلى مدن طبية سنشهد قفزة إيجابية فى قطاع الطب فى مصر يصب فى مصلحة المواطن فى نهاية الأمر خصوصاً فى التخصصات الطبية الحرجة.