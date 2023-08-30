المدن الطبية «خدمات صحية للملايين».. عين شمس ومعهد ناصر ومدينة الدواء مشروعات كبرى على مستوى الشرق الأوسط (ملف خاص)

لسنوات طويلة ظل حلم إنشاء مدن طبية متكاملة فى مصر معلقاً، حتى جرى تفعيل توجُّه الدولة للدخول فى هذا المجال، من خلال مشروع طموح يستهدف تحويل مستشفيات جامعة عين شمس إلى مدينة طبية متكاملة، وكذلك تطوير معهد ناصر، الذى تستهدف الدولة تحويله إلى مدينة طبية كبرى، بما يعنيه ذلك من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى والمترددين على هذين الصرحين الكبيرين من داخل القاهرة وخارجها.

ويتوازى ذلك مع إنشاء الدولة مدينة الدواء فى محافظة القليوبية المقامة على مساحة 180 ألف متر فى مدينة الخانكة بمعايير عالمية، بداية من التصنيع وصولاً إلى المنتج النهائى، لذلك قُسمت إلى مصنعَين ضخمين يضمان 20 خط إنتاج لتصنيع كل الأشكال الصيدلية عبر تكنولوجيا تُصنَّف باعتبارها الأعلى فى العالم، لتصبح إحدى أذرع الدولة لتوفير دواء آمن، وزيادة نسب تصدير الدواء المصرى للخارج، وتحقيق اكتفاء ذاتى منه.

«الوطن» تلقى الضوء هنا على المشروعات الثلاثة العملاقة التى يعتبرها المتخصصون فى مجال الصحة بمثابة نقلة حضارية فى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وإضافة هائلة للمنظومة الصحية فى مصر وعلى مستوى الشرق الأوسط، بما تشمله من إمكانات هائلة وقوة بشرية من الاستشاريين والأطباء فى مختلف التخصصات، بما يحقق «رؤية مصر 2030» فى النهوض بالإنسان المصرى وحمايته صحياً باعتبار ذلك حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان فى ظل الجمهورية الجديدة.