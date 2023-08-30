الأمم المتحدة تدعو إلى ضمان سلامة الرئيس الجابوني علي بونجو وعائلته

أدان أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الأحداث المستمرة في الجابون كوسيلة لحل أزمة ما بعد الانتخابات في البلاد، داعيًا لضمان سلامة الرئيس علي بونجو وعائلته، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

جوتيريش يتابع التطورات في الجابون

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، في بيان، إن جوتيريش يتابع عن قرب تطورات الوضع في الجابون، ويلاحظ بقلق بالغ إعلان نتائج الانتخابات، وسط تقارير عن انتهاكات خطيرة للحريات الأساسية.

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة «يؤكد من جديد معارضته القوية للمهاترات العسكرية، ويدعو جميع الجهات الفاعلة المعنية إلى ممارسة ضبط النفس والانخراط في حوار شامل وهادف، وضمان الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان».