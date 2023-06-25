جوتيريش يشيد بجهود الصومال في محاربة الميليشيات الإرهابية

التقى الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الأحد.

اللقاء ناقش أبرز القضايا

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الصومالية، اليوم الأحد، فإن اللقاء ناقش مجموعة من القضايا، أبرزها الأمن والاستقرار والوضع الإنساني.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بجهود الحكومة الفيدرالية في الصومال لما حققته من إنجازات فعّالة في محاربة ميليشيات الشباب الإرهابية، الذين تم دحرهم في العديد من محافظات البلاد.

ووصل الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، لحضور جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.