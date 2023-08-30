أحمد موسى: أطالب محمد صلاح بالمشاركة في حملة إعادة الآثار المصرية 

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الآثار المصرية الموجودة في متاحف «بريطانيا وفرنسا وأمريكا وسويسرا وإيطاليا» يجب أن تعود للبلاد، تزامنا مع سرقة نحو ألفي قطعة أثرية من المتحف البريطاني.

حجر رشيد أيقونة آثار مصرية

وقال «موسى»، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن حجر رشيد أيقونة آثار مصرية فريدة في متحف بريطانيا، تنازلت عنه فرنسا لبريطانيا بعد سرقته من مصر، مطالبا بتدشين حملة استرداد الآثار التي سرقت بطريقة غير شرعية من مصرقائلا: «مينفعش يكون في جناح للآثار المصرية في متحف بريطانيا أو الدول الأخرى، تاريخنا لازم يرجع لنا مرة أخرى، يجب على الإعلام والدولة والشعب المطالبة بعودة الآثار المنهوبة، وفق قرار الأمم المتحدة بإعادة الممتلكات الثقافية لبلادها الأصلية».

الموقف القانوني في صالح مصر

وتابع موسى: منذ عهد الملك فؤاد وهناك مكاتبات رسمية بعودة المسلات المصرية في «نيويورك وروما ولندن وباريس»، منوها إلى أن الموقف القانوني في صالح مصر.

وأضاف أن الآثار المصرية يجب أن تعود مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، موجها رسالة للاعب المصري في صفوف ليفربول قائلا: «محمد صلاح أخذ لقطات فوتوغرافية من أمام آثارنا في لندن، وأطالبه بالانضمام لتدشين حملة استرداد الآثار المنهوبة وعلى رأسها حجر رشيد؛ لأنها مسؤوليته نحو بلده».

واختتم: محمد صلاح لن يتأخر في المشاركة بهذه الحملة، ومصر حافظت على نصف الإرث العالمي من التاريخ، والدكتور زاهي حواس أكد لـ بريطانيا على أن متحف بريطانيا غير آمن بعد سرقته.