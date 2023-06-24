مذيع «صباح الخير يا مصر»: السياحة المصرية قطعت شوطا طويلا بعد ثورة 30 يونيو

سلط برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، الضوء على تطور ملف السياحة في مصر بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو.

السياحة في مصر بعد ثورة 30 يونيو قطعت شوطا طويلا

وقال الإعلامي مصطفى كفافي: «السياحة في مصر بعد ثورة 30 يونيو قطعت شوطا طويلا، والدولة المصرية قدمت الكثير لها في السنوات العشرة الأخيرة، مثلا، فقد طورت الكثير من المقاصد السياحية، ولدينا متحف الحضارات على سبيل المثال، وتم عمل احتفالات عالمية بطريق الكباش، والعالم كله انبهر بذلك، وطورت الدولة أسطولها الجوي في شركة مصر للطيران، وتعاقدت مع وكالات سياحية كبيرة».

مصر تعد من أفضل الوجهات السياحية حول العالم والأكثر تنوعا

وأضاف: «مصر تعد من أفضل الوجهات السياحية حول العالم والأكثر تنوعا، فيها كل الألوان السياحية ما بين سياحة ترفيهية وشاطئية وتاريخية، حيث ينمو عدد السياح الوافدين إلى مصر بوتيرة متسارعة في 2023، وكان هذا الأمر هو العنوان الأبرز لوكالات الأنباء».

هناك مدن مصرية تعد من أفضل 100 واجهة سياحية على مستوى العالم

وقالت الإعلامية بسنت الحسيني: «هناك مدن مصرية تعد من أفضل 100 واجهة سياحية على مستوى العالم، وهذا الكلام أوردته تقارير إعلامية، وهو ما يؤكد على ان مصر رائدة في الصناعة على مستوى العال، ويؤكد أننا قطعنا شوطا طويلا في إعادة بناء وتنظيم وتطوير منظومة السياحة بعد تحديات كبيرة مرينا بها خلال 10 سنوات».

وأضافت، «مصر بها وجهات سياحية مختلفة جدا، لدينا تاريخ وسياحة علاجية وسياحة يخوت، حيث تستهدف مصر تنمية هذه السياحة المهم جدا، ولدينا البحر الأبيض والبحر الأحمر، لدينا كل الوجهات التي يمكنها جذب أي سائح».

مصر استطاعت أن تسخر كل إمكانياتها لتوفير بنية تحتية

وأكدت على أن مصر استطاعت أن تسخر كل إمكانياتها لاستغلال إمكانيتها في توفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة لزيادة القدرة التنافسية من أجل الترويج والتنشيط السياحي من اجل جذب أكبر عدد من السائحين في مختلف الأسواق.