«السياحة»: عدد الغرف الفندقية المصرية ستصل لـ250 ألف غرفة بنهاية 2024

قال أحمد عيسي، وزيرة السياحة والآثار، إن عدد الغرف الفندقية التي تمتلكها مصر حاليا بلغت نحو 215 ألف غرفة فندقية، لافتا إلي أنّ أعداد الغرف الفندقية زادت خلال الفترة من يونيو 2022 إلي يونيو 2023 بنحو4311 غرفة فندقية، موضحا أنه بنهاية عام 2024 سيصلعدد الغرف الفندقية بمصر إلي نحو 250 ألف غرفة.

وزير السياحة: خطة لجذب 30 مليون سائح في غضون 5 سنوات

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر وزارة السياحة بالعاصمة الإدارية، أنّ الدولة المصرية مهتمة جدا بتسهيل إجراءات الاستثمار السياحي خاصة في مجال إنشاء الفنادق، في إطار خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح في غضون الـ5 سنوات المقبلة، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء العديد من المنشآت الفندقية وبمختلف المستويات الفندقية وفقا لحاجة كل مدينة سياحية.

الوزارة تستهدف زيادة عدد السائحين لـ15 مليون بنهاية العام الجاري

وأوضح أنّ عدد السياح الذين زاروا مصر خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 7 ملايين سائح، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف وصول عدد السياح الوافدين لمصر بنهاية العام الجاري إلى نحو 15 مليون سائح.

ومن جهتها، قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إنّ معدلات الإيرادات السياحية المحققة حاليا جيدة للغاية، وأن الوزارة نسعي لزيادتها خلال الفترة المقبلة، بالاستمرار في سياسة الكيف وليس الكم في جذب السياح.