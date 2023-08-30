وزيرة الثقافة: الإقبال على مهرجان القلعة كبير وتجاوز عدد التذاكر المخصصة

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن كل الشباب يجب أن يكون لديهم حلم حتى يكون لديهم أمل، لافتة إلى أن مبادرة «ابدأ حلمك» بالجامعات تهدف لاكتشاف مواهب المسرح، حيث يتم اختيار الموهوبين وتدريبهم تمهيدا لدخولهم التصفيات، ثم خوض المسابقات، ومن يفوز يحصل على منحة من الوزارة أو دورة تدريبية من مركز الإبداع.

اكتشاف الموهبة وتنميتها

وأضافت نيفين الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، أن مركز الإبداع مصنع للنجوم ونحن نكتشف الموهبة وننميها ونرعاها حتى ترى الطريق، والطلاب الذين لم يشاركوا يشاهدون المسرح ويتذوقون الفنون، مشيرة إلى أن فوز جامعة عين شمس جاء بسبب العرض المتميز الذي قدمه طلابها.

زيادة عدد التذاكر والمقاعد

وأشارت «الكيلاني» إلى أن مهرجان محكى القلعة جماهيري بدأ منذ 30 عاما، وأسسه الموسيقار الدكتور مصطفى ناجي، موضحة «افتتاح هذا العام ضخم، حيث حضر عدد كبير من الجمهور يفوق عدد التذاكر، لذا تم زيادة عدد التذاكر والكراسي، كما أن الجمهور اتسم بالتنوع الكبير».

وأضافت الوزيرة، «نحن وزارة خدمية، ومن المطلوب على الأقل زيادة الموارد داخل الوزارة، حيث نقوم بالتثقيف، وسنلاحظ كثافة أكثر من العام الماضى في الأنشطة الثقافية».