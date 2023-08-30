«القاهرة الإخبارية»: روسيا تسعى لإنهاء عقوبات الأمم المتحدة على مالي

تضغط روسيا على مجلس الأمن الدولي؛ لينهي فورًا المراقبة المستقلة لعقوبات الأمم المتحدة التي تستهدف مالي، ويلغي بالكامل نظام العقوبات على الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في أغسطس 2024، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

القرار يحتاج موافقة تسعة أصوات

وطرحت روسيا مشروع القرار لمنافسة نص قدمته فرنسا والإمارات، يهدف لتمديد نظام العقوبات والمراقبة المستقلة لعام آخر، لكنه يبدي الاستعداد أيضًا لمراجعة الإجراءات.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا على مشروعي القرارين في وقت لاحق‭ ‬من يوم الأربعاء. ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو).

فاجنر لديها نحو ألف مقاتل في البلاد

وتأتي خطوة موسكو بعد أن صوت المجلس في يونيو لصالح إنهاء مهمة حفظ السلام التي استمرت عشر سنوات في مالي، عندما طلب المجلس العسكري فجأة من القوة المؤلفة من 13 ألف جندي المغادرة، وهي خطوة قالت الولايات المتحدة إن مجموعة فاجنر الروسية خططت لها ولديها نحو ألف مقاتل في البلاد.