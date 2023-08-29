روسيا تطالب بزيادة أعضاء مجلس الأمن لـ20.. وتوسيع تمثيل أفريقيا

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، موقف موسكو من الملفات الأساسية المطروحة على بساط بحث الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد الشهر المقبل.

دعوات بتعزيز النظام متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية

ونقلت «روسيا اليوم» بيان الخارجية المنشور عبر موقعها الذي طالبت فيه بتأكيد الدور التنسيقي المركزي للمنظمة العالمية في الشؤون العالمية، وتعزيز النظام متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية.

وشددت الخارجية الروسية على أهمية تعزيز الأسس متعددة الأطراف للعلاقات الدولية والاقتصاد العالمي على أساس الأحكام الشاملة للقانون الدولي، وفي المقام الأول أحكام ميثاق الأمم المتحدة، مع التركيز على الاحترام الصارم للمساواة في السيادة بين الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية.

رفض الخضوع لمجموعة ضيقة من الدول الغربية

وأعلنت الخارجية الروسية، رفضها الخضوع لمجموعة ضيقة من الدول الغربية التي تسعى إلى استبدال المبادئ المعترف بها عموما للتفاعل بين الدول بصيغ غير توافقية.

ونادت روسيا بضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي وتوسيع تمثيل الدول النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية دون المساس بفعاليته وكفاءته معتبرة أن الحجم الأمثل لمجلس الأمن بعد إصلاحه هو ما يزيد قليلا عن عشرين عضوا.