«القاهرة الإخبارية» تعرض فيديو استقبال الرئيس السيسي للبرهان في العلمين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، مقطع فيديو لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان لدى وصوله مطار العلمين الدولي.

وقالت الإعلامية أمل مضهج، إن مراسل القاهرة الإخبارية أشار إلى أن البرهان سيجري مباحثات مع الرئيس السيسي لتناول تطورات الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت: «الزيارة هي الأولى للفريق البرهان خارج الأراضي السودانية منذ اندلاع الأحداث والمواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع، وهي زيارة لمصر الدولة الشقيقة والجارة التي استلمت مسؤوليتها ودورها الإنساني وكانت الشقيقة الكبرى لدول الجوار وتحديدا السودان».