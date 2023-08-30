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المستشار أمير يعقوب لـ«الشاهد»: أشرفنا على الانتخابات في سيناء لتأكيد سيادة الدولة

كتب:

أحمد شوقي
11:30 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
المستشار أمير يعقوب

المستشار أمير يعقوب

قال المستشار أمير يعقوب نائب رئيس مجلس الدولة، إن توزيع القضاة للإشراف على الانتخابات في شمال سيناء يكون اختياريا بناء على طلب يتقدم به القاضي.

الإشراف القضائي على الانتخابات

وأضاف خلال استضافته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه تقدم بطلب للإشراف القضائي في العريش، في 2015، حتى لا يقال إن القضاة يخشون الذهاب إلى العريش.

منع الإرهابيين

وأوضح أنه كان هناك هدفا وطنيا دفع كل القضاة المشرفين على الانتخابات الذاهبين إلى شمال سيناء إلى طلب الذهاب، وهو تأكيد سيادة الدولة على سيناء ومنع الإرهابيين من تحقيق هدفهم.

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