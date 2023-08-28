خالد عكاشة لـ«الشاهد»: القوات المسلحة اتخذت قرارا استراتيجيا بحماية الدولة في 2011

تحدث العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن سر انتقال عدد من الإرهابيين من سيناء إلى عدد من محافظات مصر غرب قناة السويس بعد أحداث 28 يناير 2011 موضحًا: «الرأي العام يتساءل كثيرا عن كيفية عبورهم كل هذه المسافة، ولا بد من التذكير بأن هذا الأمر حدث في وضع استثنائي يوم 29 يناير 2011».

انهيار كامل للجهاز الأمني

وأضاف عكاشة، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز مقدم برنامج الشاهد، المذاع على قناة إكسترا نيوز: «كان هناك انهيار كامل للجهاز الأمني ونزول الناس في الشوارع، وكانت البلاد في حالة فوضى لم يتم استيعاب مداها».

وأوضح: «هذه المجموعات الإرهابية لم تكن تنتقل مُسلحة، ولكنها كانت تستقل السيارات العادية مثل ربع نقل وهو ما ظهر مسجلا بعد ذلك، وتم نقلهم بسرعة إلى داخل محافظات مصر حتى وصلوا إلى أسوار بعض السجون مثل وادي النطرون الذي كان به كل أعضاء مكتب الإرشاد، وكان بالسجون التي جرى اقتحامها خلية وعناصر من جماعة حماس كانوا محبوسين على أحداث التعاون بين حماس والتنظيم الإرهابي التوحيد والجهاز في 2008-2009 وصدر في حقهم أحكام قضائية، كما كانت هناك خلية لحزب الله تم ضبطها في مدينة بورسعيد في حدود عامي 2006 و2007، حيث كانت هذه الخلية تريد تجنيد عناصر مصرية لخلق فرع لحزب الله في مصر».

وتابع رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «بالنسبة للقوات المسلحة، كانت متفرغة لحماية الدولة المصرية ومواقعها الاستراتيجية وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، مفيش مركب وقف في نهار 29 يناير 2011، وكانت حركة الملاحة البحرية منضبطة بالساعة، وكل المناطق الاستراتيجية تم تأمينها».

وواصل: «الكهرباء والمياه لم ينقطعا، ومنظومة التموين لم تختل، وكان هناك قدر من الفوضى، والقوات المسلحة اتخذت قرارا استراتيجيا بحماية الدولة من أي هزة عنيفة، فقد كان يكفي مصر هذا القدر من الفوضى السياسية حتى تنكشف الأمور».