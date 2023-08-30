«البحوث الفلكية» تكشف تفاصيل ظاهرة القمر العملاق: «مش هيكون أزرق»

قال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد البحوث الفلكية، إن ظاهرة القمر الأزرق تتكرر كل عامين ونصف، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة غير مؤثرة على أي شيء، وتأثيره لا يختلف عن قمر «البدر»، الذي يؤثر فقط على المد والجزر.

«شاكر»: ظاهرة القمر الأزرق لا تشير إلى لونه

وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم، المُذاع على قناة «أون»: أنَّ «القمر الأزرق لونه مش أزرق، ولكنه قمر كبير ولامع، ويظهر قريبا من الأرض، وشكله جميل».

%14 نسبة لمعان القمر غدا

وتابع رئيس قسم الفلك بالمعهد البحوث الفلكية، «بكرة هنشوف ظاهرة جميلة، وكلنا نستمتع بيها، والقمر سيكون ألمع بنسبة 14% عن شكله الطبيعي، ولكن لن يوجد معه أي ظواهر غريبة».

القمر الأزرق

ولفت إلى أن العالم يهتم بهذه الظاهرة لأنها لا تتكرر باستمرار، وهي فريدة من نوعها، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة بدأت اليوم من بعد غروب الشمس، «من لديه تلسكوب صغير أو كاميرا يستطيع رؤيته بشكل أفضل وأكثر وضوحاً».