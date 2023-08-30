عبير فؤاد: 4 أشخاص الأكثر حظا مع «القمر الأزرق».. ونصائح هامة لباقي الأبراج

«العقرب، السرطان، الثور، الجدي»، أسماء 4 أبراج فلكية يتمتع أصحابها بحظ جيد خلال اليوم الذي يحدث بها ظاهرة القمر الأزرق العملاق، والذي يرجع سبب تسميته بهذا الاسم نظرا لاكتمال القمر في نفس الشهر مرتين بجانب وجوده بأقرب نقطة من كوكب الأرض، وحدوثه في منزل برج الحوت.

حظ بعض الأبراج الفلكية

وأوضحت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، خلال حديثها مع «الوطن» أن الأبراج المائية تتمتع خلال يوم الخميس 31 أغسطس بحظ جيد خاصة العقرب والسرطان؛ إذ يحظون بوقت جيد على مستوى السفر بجانب التمتع بطاقة وأوقات عاطفية جيدة وحظ جيد على مستوى العمل والتفاهم مع الأبناء.

وبخلاف العقرب والسرطان، لدى مواليد الجدي أوقات جيدة ويقظة ذهنية، أما مواليد الثور لديهم فرص جيدة على الجانب الاجتماعي حيث الخروج مع الأصحاب وتنمية الأعمال والحصول على دعم رؤساء العمل.

نصائح هامة لباقي الأبراج

ومن بين الأبراج الذين عليهم الحذر مواليد القوس والجوزاء والعذراء، نظرا لكون أصحابهم عرضة للصدام مع من حولهم، ومواليد الميزان عرضة للحسد والمشاكل الصحية نتيجة الطاقة القليلة وعلى مواليد الأسد عدم المغامرة ماليا.

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