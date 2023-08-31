5 طرق لتقليل استهلاك باقة الإنترنت.. «هتفضل شهر كامل»

يبحث مستخدمو الهواتف عن إيجاد طرق أكثر فعالية للتعامل مع باقة الإنترنت، الأمر الذي يتطلب تقليل الاستهلاك قدر الإمكان، إلا أن البعض يتفاجأ في الكثير من الأحيان من نفاد الباقة قبل الوقت المحدد لها، لذا يقدم موقع «CNET» التقني بعض الطرق غير التقليدية، التي تساعد في الحفاظ على باقة الإنترنت لفترة أطول قد تصل إلى شهور.

يمكن للمستخدمين اتباع هذه الخطوات إلى جانب متابعة الاستهلاك بشكل تدريجي لباقة الإنترنت، إذ تعمل هذه الخاصية على تقليل استهلاك البيانات الخاصة بالتطبيقات والخدمات التي تعمل في الخلفية، خاصًة في حالة استخدام خطة بيانات محدودة ويمكن التعرف على هذه الحيل غير التقليدية من خلال النقر هــــــــــــنا