5 تعاملات خاطئة للهاتف تسبب تلف البطارية.. احذرها

يرتكب مستخدمو الهواتف عادة الكثير من الأخطاء حيال تعاملهم مع الهاتف المحمول، الأمر الذي يؤثر بدوره على بطارية الهاتف ويؤدي إلى تلفها في بعض الأحيان، لذا وجب على مستخدمي الهواتف الحرص على اتباع بعض الإجراءات الوقائية، التي تساعد بشكل أو آخر على الحفاظ على العمر الافتراضي للهاتف.

قد يستخدم البعض أنواع الشواحن غير الأصلية، في حالة اضطرارهم إلى ذلك، الأمر الذي يؤثر بدوره على مكبس عملية الشحن، ويؤثر عليه على المدى البعيد، ما يعمل على تلف البطارية، لذا يفضل استخدام الشاحن الأصلي فقط في عملية الشحن، لأن ذلك يساعد بدوره على حماية بطارية هاتفك من الشحن الزائد أو الكسر أو السخونة الزائدة لهاتفك ويعد ذلك أحد الأخطاء ولمعرفة باقي الأخطاء يمكن النقر هــــــــــــنا