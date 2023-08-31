خطوات «هيكل» الأولى ببلاط «صاحبة الجلالة» في فيلم وثائقي

أشار الإعلامي رامي رضوان، إلى احتفال قناة الوثائقية في مئوية ميلاد الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، بإذاعة فيلم وثائقي بعنوان «سيرة الأستاذ»، قائلاً: «قناة الوثائقية متميزة في إنتاج الأفلام بموضوعات مختلفة، بجانب تسليط الضوء في مناسبات مختلفة على رموز مصر».

رضوان: مئوية مولد الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل

وأضاف «رضوان» خلال تقديمه إحدى فقرات برنامجه «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، ستحل مئوية مولد الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، بذكرى مولده وذلك خلال شهر سبتمبر 2023، حيث ولد في يوم 23 من هذا الشهر ولكن في عام 1923.

القناة الوثائقية وسيرة الأستاذ

وتابع الإعلامي رامي رضوان، أنَّ القناة الوثائقية ستعرض الجزء الأول الذي يحمل اسم «سيرة الأستاذ» ويتناول سيرته الذاتية وخطواته الأولى في بلاط صاحبة الجلالة وعالم الصحافة وأبرز محطات هذه الفترة ليتم تسليط الضوء عليها.