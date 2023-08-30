شردي: فيلم «الوثائقية» عن محمد حسنين هيكل توثيق لأحد عمالقة الإعلام والسياسة

أشاد الإعلامي محمد مصطفى شردي، بعرض سيرة الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، على قناة الوثائقية تحت عنوان «هيكل سيرة الأستاذ» وأبرز المحطات التي مر بها خلال هذه الفترة.

أبرز المحطات التي مر بها حسنين هيكل

وقال شردي، في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة: «قناة الوثائقية أعلنت عرض الجزء الأول من هيكل سيرة الأستاذ في سبتمبر المقبل، وكلنا نعلم من هو محمد حسنين هيكل».

وتابع شردي: «الفيلم يشهد استضافات لشخصيات كبيرة جدا من الداخل والخارج وعلى المستوى العربي، ويتضمن الرؤية السياسية وكتابات هيكل، والفيلم توثيق لأحد عمالقة الإعلام والسياسة والتحليل الاستراتيجي للمعلم الكبير، تحية لشاشة الوثائقية على ما تقدمه لنا».

عرض جزء من فيلم وثائقى للكاتب حنين هيكل

وأعلنت قناة «الوثائقية» إنتاجها وعرضها، فى سبتمبر 2023، الجزء الأول من الفيلم الوثائقى «هيكل.. سيرة الأستاذ»؛ تزامنًا مع مئوية ميلاد الصحفى والكاتب المصرى الكبير محمد حسنين هيكل.

ويوثق الجزء الأول من الفيلم الخطوات الأولى لهيكل فى بلاط صاحبة الجلالة، مسلطًا الضوء على أبرز محطات تلك الحقبة، التى أسست مبكرًا للقب الذى اشتُهر به فى الأوساط الصحفية؛ الأستاذ.