«سيرة الأستاذ».. فيلم على شاشة الوثائقية في مئوية ميلاد محمد حسنين هيكل

أعلنت قناة الوثائقية، إنتاجها وعرضها الجزء الأول من الفيلم الوثائقي الذي يحمل اسم «هيكل.. سيرة الأستاذ»؛ في شهر سبتمبر المقبل تزامنًا مع مئوية ميلاد الصحفي والكاتب المصري الكبير محمد حسنين هيكل.

فيلم هيكل على قناة الوثائقية

يوثق الجزء الأول من الفيلم الخطوات الأولى للكاتب محمد حسنين هيكل فوق بلاط صاحبة الجلالة، مسلطًا الضوء على أبرز محطات تلك الحقبة، التي أسست مبكرًا للقب الذي اشتُهر به في الأوساط الصحفية؛ من بينها الأستاذ.

الفيلم يستضيف الوجه البارزة في الصحافة

الفيلم الذي أُجريت مقابلاته بين العاصمة المصرية القاهرة وعدد من العواصم العربية والأوروبية، يستضيف عددًا من الوجوه البارزة في دنيا الصحافة والسياسة والفكر، منهم البريطاني أندرو نايت، أحد أشهر صانعي الصحافة في العالم، والجزائري الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأممي ووزير خارجية الجزائر الأسبق، والمصري مصطفى الفقي، الكاتب والدبلوماسي السابق، إلى جانب عدد كبير من الصحفيين والكتاب المصريين.

ظهور أول لزوجة هيكل

كذلك يشهد الفيلم الظهور المتلفز الأول للسيدة هدايت تيمور، زوجة الكاتب الراحل، وشقيقته السيدة مها هيكل، بالإضافة إلى عدد آخر من أفراد الأسرة.