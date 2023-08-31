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المستشار أمير يعقوب لـ«الشاهد»: شمال سيناء كانت من أعلى نسب التصويت في انتخابات 2015

كتب:

أبانوب رجائي
09:13 ص | الخميس 31 أغسطس 2023
المستشار أمير يعقوب

المستشار أمير يعقوب

قال المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، إنّه لم يخبر أسرته حين طلب الذهاب للإشراف على الانتخابات في شمال سيناء، وحرص على إتمام مظاهر الانتخابات في شمال سيناء مثل باقي المحافظات تماما.

وأضاف أمير يعقوب، خلال استضافته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد»، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ القوات المسلحة التقت القضاة المشرفين على الانتخابات في العريش في 2015، وأمنت انتقالهم للعريش ووفرت لهم كل وسائل المساعدة.

وتابع أمير يعقوب، أنّ القضاة اتجهوا صباحا إلى لجانهم في العريش، بوسائل نقل وفرتها القوات المسلحة، وبدأوا تفقد اللجان، ومر اليوم الأول للتصويت دون مشكلات، وكانت شمال سيناء من أعلى نسب التصويت في الجمهورية كلها، وهذا يعتبر رسالة تحد من المواطنين للإرهاب.

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