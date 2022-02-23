رئيس مجلس الدولة يكرم المستشار أمير يعقوب المصاب في حادث العريش الإرهابي

كرم المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، المصاب في الحادث الإرهابي بالعريش عام 2015، أثناء انتخابات البرلمان، وذلك خلال احتفالية بعنوان «يوم الوفاء والإنجاز - العام الثاني» اليوم، شهدت تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2020 / 2021، وعددهم يناهز المئة.

تكريم يعقوب لتميزه في العمل القضائي

جاء تكريم المستشار أمير لتميزه في العمل القضائي والإنجاز بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وتحقيقه معدل الإنجاز المطلوب، ما يؤثر في تحقيق العدالة الناجزة، إذ لم تمنعه إصابته البالغة من إظهار تميز ملحوظ في الفتاوى القضائية، كما أنه التكريم الثاني للعام التالي لـ «يعقوب».

مسيرة نائب رئيس مجلس الدولة

يذكر أن يعقوب جرى تكريمه في احتفالية يوم القضاء المصري، والتي كانت تحت رعاية رئيس الجمهورية، والذي سلمه درع التميز بالنيابةً عن وزير العدل.

وجرى أيضًا خلال الاحتفالية تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام القضائي المشار إليه تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة، ولن ينسى المجلس تكريم أسماء قضاته الأجلاء ممن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام ذاته تقديرًا لعطائهم.