المستشار أمير يعقوب لـ«الشاهد»: القاضي خالد حماد استشهد وهو مستندا على كتفي

قال المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، إنّه بعد انتهاء التصويت في شمال سيناء بانتخابات 2015، عاد القضاة إلى السكن في الفندق المخصص لهم.

وأضاف أمير يعقوب، خلال استضافته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد»، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّه في وسط الليل دوى انفجار قوي أطاح بباب غرفته، وعرف أنّ هناك سيارة مفخخة انفجرت أمام الفندق، وكانت غرفته في الجهة المواجهة للانفجار.

تبادل إطلاق نار

وتابع يعقوب، أنّه جرى تبادل إطلاق نار، فالتقى زميله القاضي الشهيد عمر حماد، واتجهوا لإنقاذ زملائهم، لكن أحد الإرهابيين فتح عليهم النار، وسقط حمّاد شهيدا وهو مستندا على كتفه، ثم وجّه النار إليه واخترقت 3 طلقات جسده، ورأى الطلقات تدخل في رجله اليمين وتخرج منها.

يذاع برنامج الشاهد يوميًا على قناة إكسترا نيوز، بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج الشاهد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال ومحمد عاشور.