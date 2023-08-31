كليات تقبل من 50% لطلاب علمي علوم.. من واقع تنسيق العام الماضي

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات 2023، غدًا، أعمال تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، على أن يتم إرجاء نتيجة التنسيق حتى يتم تسجيل رغبات الناجحين في امتحانات الدور الثاني.

ويبحث الآلاف من الطلاب عن حقيقة وجود كليات تقبل من 50% علمي علوم 2023-2024، وهو ما كشفت مصادر في اللجنة العليا للتنسيق، لـ«الوطن»، موضحة أنّ الأعداد المقرر قبولها في الكليات والمعاهد كما هي دون تخفيض، وأنّ مؤشرات الحدود الدنيا للمعاهد والكليات 2023، تقترب من العام الماضي.

كليات تقبل من 50% علمي علوم 2023-2024

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية من واقع تنسيق العام الماضي المؤشرات الأولية لكليات تقبل من 50% علمي علوم 2023-2024 سواء لطلاب الشعبة العلمية «علوم ورياضية»، والشعبة الأدبية.

الحدود الدنيا لكليات تقبل من 50% في 2022

- المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي 205 درجات.

- المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزي) 205 درجات.

- التكنولوجي العالي إدارة في العاشر من رمضان فرع مرسى مطروح 205 درجات.

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 205 درجات.

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 205 درجات.

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 205 درجات.

- العالي الفندقي بالاقصر إيجوث 205 درجات.

- العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 205 درجات.

- العالي خدمة اجتماعية أسوان 205 درجات.

- العالي خدمة اجتماعية بورسعيد 205 درجات.

- العالي سياحة وفنادق الغردقة 205 درجات.

- العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث 205 درجات.

- العالي سياحة وفنادق بالسيوف في الإسكندرية 205 درجات.

- العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 205 درجات.

- العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 205 درجات.

- العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 205 درجات.

- العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير 205 درجات.

- العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 205 درجات.

- العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 205 درجات.

- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية في أسيوط 205 درجات.

- المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205 درجات.

- تربية العريش رياضة 205 درجات.

- تربية رياضية بنات الإسكندرية 205 درجات.

- تربية رياضية بنات الزقازيق 205 درجات.

- تربية رياضية بنات السويس 205 درجات.

- تربية رياضية بنات العريش 205 درجات.

- تربية رياضية بنات المنصورة 205 درجات.

- تربية رياضية بنات المنيا 205 درجات.

- تربية رياضية بنات أسوان 205 درجات.

- تربية رياضية بنات بنها 205 درجات.

- تربية رياضية بنات بني سويف 205 درجات.

- تربية رياضية بنات بورسعيد 205 درجات.

- تربية رياضية بنات جنوب الوادي 205 درجات.

- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 205 درجات.

- تربية رياضية بنات سوهاج 205 درجات.

- تربية رياضية بنات طنطا 205 درجات.

- تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 205 درجات.

- تربية رياضية بنات كفر الشيخ 205 درجات.

- تربية رياضية بنين الإسكندرية 205 درجات.

- تربية رياضية بنين الزقازيق 205 درجات.

- تربية رياضية بنين السويس 205 درجات.

- تربية رياضية بنين العريش 205 درجات.

- تربية رياضية بنين المنصورة 205 درجات.

- تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 205 درجات.

- تربية رياضية بنين المنيا 205 درجات.

- تربية رياضية بنين الوادي الجديد 205 درجات.

- تربية رياضية بنين أسوان 205 درجات.

- تربية رياضية بنين أسيوط 205 درجات.

- تربية رياضية بنين بنها 205 درجات.

- تربية رياضية بنين بني سويف 205 درجات.

- تربية رياضية بنين جنوب الوادي 205 درجات.

- تربية رياضية بنين حلوان 205 درجات.

- تربية رياضية بنين سوهاج 205 درجات.

- تربية رياضية بنين طنطا 205 درجات.

- تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 205 درجات.

- تربية رياضية بنين كفر الشيخ 205 درجات.

- تربية رياضية بنين مدينة السادات 205 درجات.

- تربية موسيقية حلوان 205 درجات.

- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 205 درجات.

- تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة 205 درجات.

- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر 205 درجات.

- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر 205 درجات.

- تربية نوعية فنية أسوان 205 درجات.

- تربية نوعية فنية بور سعيد 205 درجات.

- تربية نوعية فنية دمياط 205 درجات.

- تربية نوعية فنية عين شمس 205 درجات.

- تربية نوعية فنية مطروح 205 درجات.

- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية 205 درجات.

- تربية نوعية موسيقية القاهرة 205 درجات.

- تربية نوعية موسيقية المنصورة 205 درجات.

- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 205 درجات.

- تربية نوعية موسيقية أسوان 205 درجات.

- تربية نوعية موسيقية بنها 205 درجات.

- تربية نوعية موسيقية بور سعيد 205 درجات.

- تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية 205 درجات.

- تربية نوعية موسيقية دمياط 205 درجات.

- تربية نوعية موسيقية سوهاج 205 درجات.

- تربية نوعية موسيقية طنطا 205 درجات.

- تربية نوعية موسيقية عين شمس 205 درجات.

- تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 205 درجات.

- تربية نوعية موسيقية مطروح 205 درجات.

- سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر 205 درجات.

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 205 درجات.

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 205 درجات.

- كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 205 درجات.

- كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 205 درجات.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 205 درجات.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 205 درجات.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 205 درجات.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 205 درجات.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 205 درجات.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 205 درجات.

- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط 205 درجات.

- معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط 205 درجات.

- معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي (بالمقر البديل بالإسماعيلية) 205 درجات.

- معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط 205 درجات.