«التعليم العالي» تغلق كيانا وهميا في الجيزة

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق مقر المنشأة المسماة «المركز العلمي المتقدم للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات»، ومقرها 28 شارع السحاب بالهرم خلف محافظة الجيزة، والتي تروج لنفسها بقبول الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية «صناعي، زراعي، فندقي»، في تخصصات نظم المعلومات الإدارية والحاسب الآلي، والدراسات السياحية، والتحاليل الطبية، والخدمات الطبية، وغيرها، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

وخاطب وزير التعليم العالي، محافظ الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة المذكورة، ومخاطبة وزير التربية والتعليم لإعمال شأن الوزارة.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي للكيانات، ووجّه بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أنّ لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنّه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أنّه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)

https://twitter.com/Mohesregypt

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):

https://www.threads.net/@mohesregypt

قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02XieRLPCo6A3zPFFLpFXcDdPeSNxqFAFDcSfNVXcmVZiTbUJ1vBmwYNzZJ7ogXBB4l&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz