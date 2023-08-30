وزير التعليم العالي يصدر قرارين ببدء الدراسة في معهدي تكنولوجيا بالمنيا

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرارين للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أن القرار الأول يتعلق ببدء الدراسة بالمعهد التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا، التابع للجمعية المصرية للعلوم والتكنولوجيا بالمنيا اعتبارًا من العام الدراسي 2023/2024 «بنظام الدراسة 2+2» 1 شعبة الدراسات السياحية، شعبة إدارة الضيافة، شعبة ترميم الآثار.

وأوضحت الجريدة، أن القرار الثاني للوزير يتعلق ببدء الدراسة بالمعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا، التابع للجمعية المصرية للعلوم والتكنولوجيا بالمنيا للعام الدراسي 2023/2024.