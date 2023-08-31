نائب: الموافقة على إنشاء وحدة «بريكس» بمجلس الوزراء تعكس حرص الدولة على الاستفادة

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية قرار مجلس الوزراء على إنشاء وحدة «بريكس» بالمجلس، بحيث تُعنى بملفات التعاون مع تجمع «بريكس»، وتضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين، وهو ما يعكس حرص مصر على تحقيق أقصي استفادة من الانضمام إلى تجمع «بريكس بلس» على المستوى الاقتصادي والتجاري والتنموي، مؤكدا أنّ هذا الانضمام سيتيح لمصر فرص اقتصادية متنوعة تمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية.

فوائد البريكس

وقال «محسب»، إنّ البريكس يعمل الآن على تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، لكسر هيمنة الدولار على العمليات التجارية في العالم، وهو ما تحتاج له مصر لتخفيف الضغط على الدولار، من خلال تنويع سلة العملات الأجنبية والاستغناء عن الدولار فى التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، مشددًا على ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين أعضاء البريكس بالعملات المحلية بـ«الجنيه المصري» في ظل أزمة الدولار الذي تعاني منها وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنّ تقليل الطلب على الدولار سيساهم في إنعاش الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تطلع مصر نحو جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والطاقة المتجددة، من الدول أعضاء بريكس ، إضافة إلى زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر من هذه الدول، لجذب 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات.

فوائد انضمام مصر للبريكس

وأوضح النائب أيمن محسب، أنّ دول البريكس تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة يمكن لمصر الاستفادة منها أبرزها خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، وتعزيز حركة التبادل التجاري، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة، والاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية.