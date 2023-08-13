أيمن محسب: الحوار الوطني ناقش استقرار البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات

قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، إنّه منذ انطلاق الدعوة إلى الحوار الوطني، فإن هناك أناس يصلون الليل بالنهار، من أجل الخروج بمخرجات تليق بشعب مصر، وحل الأزمة العالمية من جذورها.

وأضاف «محسب»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا لايف»: «نتناول تحسين مناخ الاستثمار والبيئة التشريعية، وكانت 90% من المقترحات التي صدرت في هذا الإطار نصت على ضرورة ان تكون البيئة التشريعية مستقرة، لأن القوانين المرتبطة بالاستثمار اكثر ما يشغل المستثمر ولاسيما المستثمر الأجنبي».

وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة: «لو أن لدينا مستثمر نفذ دراسة جدوى محددة، ووجد أن هناك ضرائب تفرض ورسوم تحدد وتشريعات تلغى وأخرى يتم تعديلها، فإن دراسات الجدوى لن تكون ثابتة، وبالتالي، فإن الحوار الوطني يبحث استقرار وثبات البيئة التشريعية كأهم نقطة أساسية، كما تناولت جلسات الحوار الوطني تحسين الحوافز بشكل يختلف عن مكانة الماضي».

وذكر، أن المناطق النائية تحصل على حوافز إضافية وأن تكون الحوافز مرتبطة بنوع النشاط الذي تحتاج الدولة إلى تطويره وزيادته، أي أن الحوافز المكانية أصبحت مربوطة بالهدف والنشاط.