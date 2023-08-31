مبادرة «التمكين الاقتصادي» لـ«حياة كريمة» تنتقل إلى أسيوط.. قروض ومشروعات

تواصل مؤسسة حياة كريمة مبادراتها للتمكين الاقتصادي في مختلف محافظات الجمهورية، فبعد المشروعات الصغيرة التي تم تسليمها لأهالي محافظة الغربية منذ يومين، تواجدت المبادرة هذه المرة في محافظة أسيوط، لاستكمال ما بدأته هناك.

توزيع قروض لتنمية الحرف والمشروعات الصغيرة

وسلمت مبادرة التمكين الاقتصادي التابعة لمؤسسة حياة كريمة مشروعات صغيرة وأكشاك للمستحقين من أهالي أسيوط، بجانب توزيع قروض لتنمية الحرف والمشروعات الصغيرة للحالات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.

مبادرة التمكين الاقتصادي

وخلال الفعالية تم تسليم 74 مشروعًا تنمويًا، وتسليم 13 كشكا، متمنين أن تكون هذه المشروعات هى بداية جديدة وفاتحة خير للأهالي في أسيوط، كما وعدت مؤسسة حياة كريمة أن قطار التمكين الاقتصادي سيمر على جميع محافظات مصر كلها، موضحة أن الفعالية بمحافظة الغربية هى نتيجة التعاون المثمر بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان الخيرية، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ونشرت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» صورًا لتسليم المشروعات الصغيرة والأكشاك وماكينات الخياطة للمستحقين في محافظة أسيوط، لتكون بداية جيدة لهم.