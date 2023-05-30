«التضامن»: تمويل 25 ألف أسرة داخل دائرة التمكين الاقتصادي

قال أشرف أديب، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، إنّ المشروع المتعلق بتمويل 25 ألف أسرة مستفيدة، يعد جزءً من منظومة التمكين الاقتصادي التي تتبناها الوزارة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه تم تحقيق خطوات كبيرة للغاية في مجال التمكين الاقتصادي، إذ تم تأهيل السيدات لتنفيذ مشروعات اقتصادية مدرة للدخل من خلال حزمة من التدريبات المقدمة لهن، ومن ثم توفير تمويل عمل مشروعات اقتصادية، وبالتالي مساعدتهم في تسويق منتجاتهن.

توقيع بروتوكول مع المؤسسة العامة للتكافل

وأضاف «أديب»، خلال مداخلة هاتفية على قناة extra news، أنّ محور التمكين الاقتصادي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل توقيع بروتوكول مع المؤسسة العامة للتكافل، لتنفيذ مشروعات لـ25 ألف سيدة، إذ يحصلن على تدريبات كثيفة حول كيفية إدارة المشروعات، فضلا عن التدريبات الحرفية التي تمكنهم من تقديم منتج عال الجودة.

توفير خدمات إقراض للسيدات

وتابع، أنه سيتم اختيار 10 آلاف سيدة من المدربين، لتوفير خدمات إقراض متناهي الصغر لهن، بشكل مصمم حسب طبيعية الفئات المستهدفة، موضحا أنّ الحكومة تركز على برنامج مبادرة «حياة كريمة»، «نعمل على الوصول للفئات الأكثر فقرا، لذلك نستهدف في المقام الأول مستفيدي تكافل وكرامة».