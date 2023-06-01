محافظ الشرقية يشهد توزيع عقود مشروعات التمكين الاقتصادي 

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية احتفالية توزيع عقود مشروعات التمكين الاقتصادي المقدمة من مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي المصري على 50 مستحقا من ذوي القدرات والهمم بجانب توزيع 50 كارت مواد غذائية، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ومحمد عثمان رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والمديريات بوزارة التضامن الاجتماعي وسمر لطفي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظات مدن القناه والشرقية وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

خدمة المواطن البسيط وتسهيل سبل المعيشة له

قال ممدوح غراب إن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجاً بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن البسيط وتسهيل سبل المعيشة له، مشيداً بدور مؤسسة مصر الخير في تقديم كافة أوجه الدعم للمؤسسات التعليمية وتقديم الخدمات والمساعدات للأسر الفقيرة والذي يعكس معاني التكافل والتكامل والإخاء بين أفراد المجتمع.

تقديم كافة أوجه الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية

وخلال الاحتفالية تم عرض فيديو عن مجهودات مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية خلال الفترة السابقة ليثمن المحافظ مجهودات وزارة التضامن الاجتماعي وسعيها الدائم والمستمر بالتنسيق مع كافة المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تأكيداً لمبادرة (حياه كريمة) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم كافة أوجه الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتحسين مستوى المعيشة له وخاصة الفئات الأقل دخلاً وذوي الاتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل.

أشارت مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظات مدن القناة والشرقية إلى قيام المؤسسة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بتوفير 50 عقد لمشروعات تمكين اقتصادي في مشروعات (حدادة - خياطة - ورش حرفية - مشروعات تجارية) لذوي القدرات والهمم من مستحقي تكافل وكرامة القادرين على العمل بقيمة 30 ألف جنيه للمشروع الواحد حيث جرى إضافة المبلغ في حساب المستفيدين تحقيقا للشمول المالي وللاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك الأهلي وذلك بعد أن جرى عمل الأبحاث الاجتماعية للتأكد من استحقاقهم لتلك المشروعات، مشيرة إلى أنه يتم تنظيم دورات تدريبية لهم في التسويق، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتحديد سعرها.