«التنسيقية» تناقش 6 محاور بشأن انضمام مصر لـ«بريكس» اليوم

تناقش تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدّة ملفات اقتصادية مهمة، في صالون نقاشي اليوم، بشأن انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس»، وأوجه الاستفادة من ذلك الأمر.

ومن المقرر أن يناقش صالون «التنسيقية» اليوم عددا من المحاور المهمة في هذا الشأن، كما يلي.

محاور النقاشات

- استفادة مصر من الانضمام إلى مجموعة «بريكس».

- أسباب انضمام مصر لمجموعة «بريكس».

- أسباب تمسك أعضاء تكتل «بريكس» بانضمام مصر إليه.

- أهمية انضمام مصر في هذا التوقيت وسط تأثر العالم بأزمة اقتصادية عالمية.

- التأثير الاقتصادي لانضمام مصر للبريكس على المدى القصير والبعيد.

- مدى تأثير انضمام مصر لـ«بريكس» على حركة التجارة، وخاصة أنّ الدول الأعضاء بالمجموعة من الدول الكبرى التي تشهد مصر بينهم تبادل تجاري كبير.

صالون التنسيقية

ويدير صالون التنسيقية، شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بينما تشارك الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالقاهرة - وزائر بجامعة التمويل بموسكو، والدكتورة حنان وجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي أحمد يعقوب، وشادي العدل أمين الاتصال السياسي لحزب المحافظين.