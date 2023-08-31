حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية القروية في الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارا بحركة تنقلات محدودة بين رؤساء الوحدات المحلية القروية بديرب نجم، وتفصيلا أصدر المحافظ القرار رقم 7200 لسنة 2023 بإنهاء تكليف كل من:

- السيد عبد الظاهر السيد محمد – رئيس الوحدة المحلية القروية بدبيج.

- أحمد محمد عبد الله على رئيس الوحدة المحلية القروية بجميزة بني عمرو، ونقلهما للعمل برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم.

- تكليف محسن محمد الشحات متولي الثانية التخصصية - التنمية الإدارية - باحث شئون عاملين للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بجميزة بني عمرو.

- السيد محمد السيد احمد فراج الأولى التخصصية - التنمية الإدارية - باحث شئون لجان ومجالس للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بصفعة زريق.

- عبد المنعم محمد طلبة محمد الثالثة التخصصية - الزراعة - مهندس زراعي للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بدبيج.

- محمد ماضي علی داوود سكرتير الوحدة المحلية القروية ببهنيا، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بقرموط صهيرة.

- عرفة عبد الصبور احمد شاهين سكرتير الوحدة المحلية القروية بدبيج للقيام، بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية ببهنيا.

- محمد السعيد إسماعيل حامد سكرتير الوحدة المحلية القروية بجميزة بني عمرو، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بدبيج.

- نورة يوسف عيد العظيم يوسف سكرتير الوحدة المحلية القروية بقرموط صهبرة، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بجميرة بني عمرو.

أوضح محافظ الشرقية أن القرارات جاءت بعد متابعة دقيقة لأداء رؤساء الوحدات المحلية القروية، وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري، وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.