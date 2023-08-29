«العربية للتنمية الإدارية» تعقد ندوة عن دور ريادة الأعمال في تعزيز الاقتصاد

انطلقت فعاليات ندوة «دور ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية»، التي تعقدها المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، على مدار ثلاثة أيام، من 28 حتى 30 أغسطس، بإمارة الشارقة.

الهدف من الندوة

تتبنى هذه الندوة، رؤية المنظمة في مناقشة أحد أهم التحديات التي تواجهها المشروعات الريادية والمؤسسات التجارية في عصرنا الحالي، في ظل دور ريادة الأعمال وتأثيرها الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، انطلاقا من اهتمام المنظمة الشديد بمجال ريادة الأعمال، وبتعزيز بيئة مواتية لتنمية الشركات الناشئة والمبتكرة في العالم العربي، بما يساهم في توفير الدعم اللازم والموارد الفعّالة للرواد الجدد، وتعزيز قدراتهم وتسهيل نمو أعمالهم.

تناولت الندوة، بعض المحاور المهمة، منها الاقتصاد الابتكاري ودور ريادة الأعمال في تعزيزه، ‏دور الحكومات القطرية والمحلية في تشجيع الريادة وروح الابتكار، تمويل المشاريع الناشئة، وتحديات الحصول على التمويل والاستثمار، التكنولوجيا والابتكار وكيفية استخدامها لتعزيز الأعمال الناشئة، الاستدامة والمسئولية الاجتماعية للشركات في مجال ريادة الأعمال، ودور المرأة في ريادة الأعمال.

شارك في الندوة، حضور من دول عدة، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان، الجمهورية التركية، دولة ليبيا، مصر، الجمهورية العربية السورية، المملكة الهاشمية الأردنية، ومشاركات من وزارات ودوائر حكومية عربية، والمؤسسات التجارية من القطاعين الخاص والعام.