محافظ الشرقية: إزالة 3435 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 21

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي، والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهًا مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

تنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

واستعرض المحافظ موقف تنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وتمت الإشارة إلى أن المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية انتهت من إزالة 3435 حالة تعدٍ ما بين 2091 حالة بناء مخالف علي مساحة 429410 مترًا، و1344 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة 2876 فدانًا، ليؤكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون وتطبيق القانون على المخالفين، مشيدًا بمجهودات الأجهزة الأمنية وتعاونها مع المحافظة خلال تنفيذ الموجه.

عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية

كما جرى عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، إذ تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 112170 متغيرًا منهم 95530 متغيرًا ولاية المحافظة و2557 متغيرًا خارج ولاية المحافظة، وتم الرد على 100367 متغيرًا بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 91.7% ليؤكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلاً: «لن نسمح لأحد بمخالفة القانون».