نائب رئيس «إرادة جيل»: «المتحدة» نجحت في الترويج السياحي لمدينة العلمين

أشاد اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، بمجهودات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الترويج لمدينة العلمين الجديدة، وتنظيم المهرجانات الغنائية والترفيهية على أرضها.

وأضاف «الفحام» في تصريحاته لـ«الوطن» أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في الترويج السياحي لمدينة العلمين، إذ حضر عدد كبير من السياح ووزراء ورؤساء دول على أرض المدينة خلال الصيف الحالي، ما يؤكد عظمة المدينة ومكانتها بالسياحة العالمية.

تحويل العلمين إلى مدينة عالمية

وتابع: «مدينة العلمين السياحية لم تكن في سابقها إلا مجرد حقل ألغام يخشى كل البشر المرور بجوارها، لكن الإرادة الوطنية المدعومة بحكمة سياسية استطاعت خلال سنوات أن تحولها لمدينة ساحلية يتحاكى بها في منصات السياحة المحلية والعالمية»، موضحا أن مصر اتبعت نظاما لوجستيا جيدا في دفع عجلة السياحة إلى الأمام، وإعادتها لنصابها الطبيعي.