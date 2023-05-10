الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى محمود بكري

تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورؤساء القنوات والشركات، بمزيد من الأسى والحزن، الكاتب الصحفي محمود بكري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأسبوع الصحفية، وعضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وتتقدم بخالص التعازي للكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، والأسرة الكريمة في وفاة المغفور له، وتشاطرهم الأحزان، داعين الله أن يتغمده برحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.

وعكة صحية وغيبوبة انتهت بالوفاة

ورحل عن عالمنا الكاتب الصحفي محمود بكري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعدما دخل في غيبوبة منذ عدة أيام نتيجة وعكة صحية.

وأعلن النائب مصطفى بكري، أن موعد جنازة شقيقه الراحل النائب محمود بكري ستكون عصر اليوم، في بلدته «المعنا - بندر قنا»، بناء على وصيته، مشيرا إلى أن العزاء سيُقام لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.