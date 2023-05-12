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حزب إرادة جيل: نهتم بشكل خاص بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني

كتب:

عمرو صالح
12:03 م | الجمعة 12 مايو 2023
اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل

اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل

أكد اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل على أهمية وضرورة نجاح الحوار الوطني الذي انطلقت جلسته الافتتاحية خلال الأيام الماضية كونه مبادرة طيبة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعالجة القضايا المجتمعية.

حزب إرادة جيل

وأوضح اللواء محسن الفحام لـ«الوطن» أن حزب إرادة جيل يتبنى المحور الاقتصادي  بالحوار بشكل كبير كونه محور يمثل أهمية قصوى لدى المجتمع ويقترب بشكل كبير من الجانب الحياتي للمواطن المصري.

وأشار إلى أن الحزب وضع رؤية شاملة بصدد المحور بمشاركة خبراء اقتصاديين ومتخصصين وذلك إضافة إلى عدة أجندات هامة تتعلق بالمحور الاجتماعي والسياسي موضحًا أنه سيتم طرحهم مع بدء جلسات الحوار الفعلية.

الحوار الوطني

ولفت نائب رئيس حزب إرادة جيل إلى أن نجاح الحوار الوطني يتوقف على توافق جميع الأطراف المشاركة في بالحوار نحو رأي واحد وخارطة إصلاح هيكلية واحدة من شأنها معالجة كافة المشكلات التي تتناولها محاور الحوار الثلاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واختتم نائب رئيس حزب إرادة جيل حديثه داعيا كافة المشاركين بالحوار بتغليب المصلحة العامة وعدم التحيز لرأي محدد أو وجهة نظر معينة.

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