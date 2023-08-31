موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، أن الاستعدادات تتم على قدم وساق، لأعمال تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي، للراغبين في الالتحاق بكليات قطاع الهندسة، موضحا أنّ الفترة الحالية تشهد التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الدبلومات المختلفة، وكذلك انتظام أعمال امتحانات الدبلومات الفنية الحاصلين على دبلوم المدراس الصناعية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي سيتم تحديده خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أنّ عدد الرغبات لكل طالب في تنسيق الجامعات 75 رغبة.

اختبارات الدبلومات

وفي السياق ذاته، يواصل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية امتحانات الدبلومات الفنية للحاصلين على شهادة دلوم المدارس الصناعية نظام الـ3 سنوات، والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على المدارس الثانوية الصناعية نظام الـ 5 سنوات، والمعاهد الفنية لخريجي أعوام 2021-2022-2023، والتي يعقد بكليات الهندسة في جامعات القاهرة والزقازيق وكفر الشيخ وأسيوط.