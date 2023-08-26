«الأعلى للجامعات» يكشف حقيقة تأجيل الدراسة في الكليات.. التفاصيل كاملة

كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة تأجيل الدراسة في الكليات للفصل الدراسي الأول 2023-2024، حيث أكد المجلس أن 31 سبتمبر هو الموعد الرسمي لأول أيام الدراسة في الجامعات بمختلف المحافظات، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس في هذا الشأن.

حقيقة تأجيل الدراسة

وأكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وفقاً لتقرير صادر عنه، أن الدراسة في موعدها دون تغيير أو تأجيل لخريطتها الزمنية التي جرى الكشف عنها، وأن الاستعدادات بمختلف الكليات على مستوى المحافظات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وأن الجامعات تواصل استعداداتها المستمرة دون رصد أي مشكلات.

الجامعات

تستعرض «الوطن» في النقاط التالية، الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد في الجامعات 2023-2024:

- 30 سبتمبر.. بدء الدراسة للعام الجديد بالجامعات والمعاهد.

- 9 يناير.. امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

- 27 يناير.. بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

- 10 فبراير.. بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

- 30 مايو.. نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني.