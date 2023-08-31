دعاء سورة الواقعة للرزق.. يجلب الخير والبركة

يقوم العديد من المسلمين بتلاوة سورة الواقعة، طلبا للرزق والغنى في كافة نواحي الحياة، حيث إن قراءة القرأن الكريم من أعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ويسعى الإنسان إلى الرزق في الحياة الدنيا، ودعاء سورة الواقعة للرزق يبحث عنه كثير من المسلمين، حتى يجلب لهم الرزق، وهذا ما نرصده في السطور التالية.

دعاء سورة الواقعة للرزق

وعن دعاء سورة الواقعة للرزق، قال الدكتورعلي جمعة، مفتى مصر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأ زهر الشريف، في لقاء سابق له، إنّ سورة الواقعة لها أفضال كثيرة ، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قراءة سورة الواقعة في صلاة الفجر، وورد في فضلها أنّ من داوم على قراءتها بتدبر مُنع من الفقر والفاقة.

ودعاء سورة الواقعة للرزق، هو دعاء يمكن الاستعانة به بعد الانتهاء من قراءة سورة الواقعة طلبا للرزق السريع، ويقال «اللهم أنزل علينا في هذه الساعة من خيرك وبركاتك ما أنزلت على أوليائك وخصصت به أحبابك، و أذقنا برد عفوك وحلاوة غفرانك، وانشر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء، وارزقنا منك محبة وقبولا وتوبة نصوحا، وإجابة ومغفرة وعافية يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا مغفرة وعافية تعم الحاضرين والغائبين، والأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تخيبنا مما سألناك ولا تحرمنا مما رجوناك».

صيغة دعاء سورة الواقعة

وممكن أن يردد البعض في دعاء سورة الواقعة للرزق :«بسم الله الذي اخترق الحجب بنوره، وذلت الرقاب لعظمته ودكت الجبال لهيبته وسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، هو الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم، اللهم إني أسألك باسمك المرتفع الذي تعطيه من شئت من أوليائك وألهمته الأصفياء من أحبابك، أسألك اللهم أن يأتي برزق من عندك تغني بها فقري وتجبر به كسري».