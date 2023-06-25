علي جمعة يكشف عبر قناة الناس فضل قراءة سورة الواقعة كل ليلة

نشرت قناة «الناس»، فيديو قصير «ريلز» عبر صفحتها على فيس بوك، للدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تحت عنوان «سر قراءة سورة الواقعة.. أسرع طريقة لجلب الرزق وتفريج الهم».

فضل سورة الواقعة

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: «كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يداوم على قراءة سورة الواقعة في صلاة الفجر، وورد في فضلها أنّ من داوم على قراءتها بتدبر مُنع من الفقر والفاقة».

وأضاف «جمعة»، خلال لقائه عبر قناة الناس: «فعن عبدالله بن مسعود «رضى الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا»، لذلك أمر «مسعود» بناته بقراءة سورة الواقعة كل ليلة»، مشيرا إلى أنّ سورة الواقعة أحد الأسباب التي يبتعد بها الإنسان عن الفقر.

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.