الحوار الوطني يعلن جدول جلسات الأسبوع المقبل.. 7 لجان تناقش 8 ملفات

أعلنت إدارة الحوار الوطني جدول جلسات الأسبوع المقبل في المحاور الثلاثة «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»، إذ تعود الجلسات بداية من الأحد 3 سبتمبر المقبل، وحتى الخميس 7 سبتمبر المقبل؛ لاستكمال ما تبقى من ملفات في محاور الحوار الوطني في لجانه المختلفة.

أولا المحور السياسي

وتبدأ الجلسات يوم الأحد 3 سبتمبر المقبل بمناقشة ملفات لجنتي الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان والحريات العامة، المدرجتان ضمن المحور السياسي، على النحو التالي:

لجنة الأحزاب السياسية

- جلستان لمناقشة «قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور الأحزاب»، من الساعة 12 حتى 3 مساء، وأخرى من 4 مساء إلى 7 مساء.

لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة

- دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

ثانيا المحور الاقتصادي

وتنطلق جلسات المحور الاقتصادي الثلاثاء 5 سبتمبر المقبل، في 3 لجان وهم «لجنة التضخم وغلاء الأسعار ولجنة الدين العام وعجز الموازنة، ولجنة الصناعة»، وتناقش ملفاتها في 4 جلسات، مقمسة إلى جلستين من الساعة 12 مساء وإلى 3 مساء، وجلستي بالتوازي من 4 مساء إلى 7 مساء، كالتالي:

لجنة التضخم وغلاء الأسعار

- مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها لتقليل العبء على المواطن.

- مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجتها لتقليل العبء على المواطن.

لجنة الدين العام وعجز الموازنة

- بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.

لجنة الصناعة

- أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

ثالثا المحور المجتمعي

تنطلق جلساته الخميس 7 سبتمبر لمناقشة ملفات لجنتين «الثقافة والهوية الوطنية، ولجنة الشباب»، بعدد 3 ملفات على 4 جلسات.

لجنة الثقافة والهوية

- الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية.

- الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: المسرح والموسيقى والغناء.

لجنة الشباب

- التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.