الحوار الوطني يعلن جدول جلسات الأسبوع المقبل.. 7 لجان تناقش 8 ملفات
كتب:
محمد أباظة
03:47 م | الخميس 31 أغسطس 2023
الحوار الوطني
أعلنت إدارة الحوار الوطني جدول جلسات الأسبوع المقبل في المحاور الثلاثة «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»، إذ تعود الجلسات بداية من الأحد 3 سبتمبر المقبل، وحتى الخميس 7 سبتمبر المقبل؛ لاستكمال ما تبقى من ملفات في محاور الحوار الوطني في لجانه المختلفة.
أولا المحور السياسي
وتبدأ الجلسات يوم الأحد 3 سبتمبر المقبل بمناقشة ملفات لجنتي الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان والحريات العامة، المدرجتان ضمن المحور السياسي، على النحو التالي:
لجنة الأحزاب السياسية
- جلستان لمناقشة «قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور الأحزاب»، من الساعة 12 حتى 3 مساء، وأخرى من 4 مساء إلى 7 مساء.
لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة
- دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
ثانيا المحور الاقتصادي
وتنطلق جلسات المحور الاقتصادي الثلاثاء 5 سبتمبر المقبل، في 3 لجان وهم «لجنة التضخم وغلاء الأسعار ولجنة الدين العام وعجز الموازنة، ولجنة الصناعة»، وتناقش ملفاتها في 4 جلسات، مقمسة إلى جلستين من الساعة 12 مساء وإلى 3 مساء، وجلستي بالتوازي من 4 مساء إلى 7 مساء، كالتالي:
لجنة التضخم وغلاء الأسعار
- مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها لتقليل العبء على المواطن.
- مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجتها لتقليل العبء على المواطن.
لجنة الدين العام وعجز الموازنة
- بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.
لجنة الصناعة
- أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
ثالثا المحور المجتمعي
تنطلق جلساته الخميس 7 سبتمبر لمناقشة ملفات لجنتين «الثقافة والهوية الوطنية، ولجنة الشباب»، بعدد 3 ملفات على 4 جلسات.
لجنة الثقافة والهوية
- الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية.
- الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: المسرح والموسيقى والغناء.
لجنة الشباب
- التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.